Marsala: a Villa Favorita si riuniscono i radioamatori

E’ tutto pronto per la seconda edizione della “Fiera Radiantistica” che si terrà domenica 17 settembre presso i locali di Villa Favorita a Marsala. All’evento, organizzato dal Radio Club CB Whiskey Mike di Marsala, parteciperanno numerosi espositori provenienti da tutta la Sicilia che porteranno apparecchiature radioamatoriali, radio vintage, componentistica, sistemi elettronici avanzati e tanto altro, utile a far conoscere i prodotti ai radioamatori e simpatizzanti che prenderanno parte alla tanto attesa manifestazione. Sarà possibile, inoltre, testare antenne e apparecchiatura radio negli appositi spazi interni ed esterni allestiti per l’occasione. Sarà presente l’Unità Mobile di Protezione Civile per le comunicazioni di emergenza e i vertici del Dipartimento della Protezione Civile Sicilia.

Nel corso della giornata, che prenderà inizio alle 9, sarà possibile effettuare uno screening diabetologico e audiologico nella postazione dedicata con medici ed infermieri. Tra le tante novità di questa edizione si potrà assistere alla preparazione di 50 metri di “pane cunzatu”. Faranno da cornice, attorno alle ore 11.30, il raduno del Vespa Club Marsala e l’esibizione del Gruppo Folkloristico Internazionale ” I Burgisi” . La manifestazione, che avrà ingresso libero, si concluderà con il tradizionale pranzo e la consegna delle targhe e pergamene ad espositori e radioamatori