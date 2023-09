La Canottieri Marsala ha il suo campione Laser 4.7: è Giulio Genna

Conclusi a Marina di Ravenna i campionati giovanili Italiani ILCA 4. evento velico organizzato su mandato della Federvela. Quattro giorni di regate a cui hanno partecipato ben 119 timonieri provenienti da tutta Italia. La Società Canottieri Marsala era presente grazie alla qualificazione di Giulio Genna, che subito si è fatto notare per tecnica e bravura, riuscendo a conquistare il titolo di Campione Italiano ILCA 4.

Giulio, timoniere di punta del Circolo, è sempre riuscito a classificarsi nei primi posti in tutte le prove disputate, regatando con grande determinazione e grinta, nonostante il vento di bora rendesse il campo di regata difficile da gestire.

“Campionato Nazionale difficilissimo per le condizioni meteo e del campo di regata – ha commentato il coach Fabio Spanò -. Le prime giornate sono state caratterizzate da poco vento mentre l’ultimo giorno da mare e onde molto grosse che ha messo a dura prova tutti i velisti. La vittoria di Giulio premia la costanza del rendimento con tutte le condizioni e certifica per l’ennesima volta che è un grande campione. Questa vittoria è anche merito di Mario Noto, che ha sempre creduto in lui e lo ha supportato”.

Inarrestabile in questa stagione agonistica, Giulio ha dato prova delle sue qualità tecniche anche in Grecia, in occasione del Campionato Mondiale, che lo ha decretato nella top ten dei migliori velisti al mondo. Un risultato eccezionale che arriva dopo anni di duro lavoro con allenamenti in mare e a terra con i suoi coach. Grande soddisfazione per la Società Canottieri, che porta in alto il nome della città di Marsala in tutto il mondo, e per gli allenatori Mario Noto e Fabio Spanò.