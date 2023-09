Salvini “Quello che accade a Lampedusa è morte dell’Europa”

ROMA (ITALPRESS) – “Quello che sta accadendo a Lampedusa e a Strasburgo è il fallimento dell’Europa dei Socialisti. Gli sbarchi di Lampedusa sono il simbolo di un’Europa che non c’è, distratta, lontana, complice, che lascia i singoli Paesi ad affrontare i loro problemi”. Così il ministro e segretario della Lega, Matteo Salvini, in conferenza stampa alla Stampa Estera.

“Quello che accade a Lampedusa è la morte dell’Europa. Il neonato morto rappresenta la morte politica, culturale, sociale e valoriale. L’Italia è da sola, dobbiamo fare da soli e non si può escludere alcun intervento”, ha aggiunto. Secondo Salvini quello degli sbarchi “è sistema criminale organizzato a cui si risponde con tutti i mezzi a disposizione. Nessuno escluso. Ne parleremo in sede di governo, dobbiamo parlarne. Io ho le mie idee e proposte operative, ma siamo un governo collegiale”.



