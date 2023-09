Presentato il programma de “Le Vie dei Tesori”. L’itinerario marsalese

Illustrato al Parco Archeologico dalla direttrice Anna Occhipinti

Presentato a Marsala il festival denominato “Le Vie dei Tesori”che coinvolge diverse città della Sicilia e alcune della provincia di Trapani. La direttrice del Parco Archeologico Anna Occhipinti ha illustrato il programma della V edizione dell’evento. “Tornano Le Vie dei Tesori a Marsala ha detto la direttrice -. Tre weekend all’insegna della bellezza in cui studenti, volontari e collaboratori saranno pronti ad accogliere i turisti e i marsalesi nelle aree archeologiche inserite nel programma. Si è trattato di un lungo lavoro per per la realizzazione di questo evento che ha, a Marsala, come referente l’Associazione Nonovento e che coinvolge una rete di istituzioni: il Parco Archeologico di Lilibeo, il Comune, le scuole, le associazioni e l’intera comunità. E’ doveroso ringraziare gli studenti, gli archeologi, le associazioni che hanno collaborato con disponibilità, e dedizione verso il patrimonio culturale di Marsala.

Il programma del Parco Archeologico di Lilibeo quest’anno è pieno ed interessante da seguire con attenzione per il coinvolgimento di docenti universitari e dottorandi”. I rappresentanti di quanti si sono impegnati nella realizzazione del progetto erano presenti all’incontro e sono intervenuti, a cominciare dall’assessore Salvatore Bilardello che ha portato i saluti dell’amministrazione lilibetana.

Saranno tre i weekend coinvolti nella visita alle antiche vestigia. Dal 16 settembre al primo di ottobre, i visitatori saranno accompagnati, sempre con il supporto logistico dell’associazione Nonovento, nel Complesso di Santa Maria della Grotta (zona Stadio Municipale), nella Latomia dei Niccolini (dietro la chiesa di via Itria) dove si avranno visite a cantiere aperto su “Intervento conservativo sul mosaico del cubicolo Sud”a cura dell’archeologo Alessandro Abrignani (Dottore di ricerca in Archeologia cristiana) e della restauratrice Angelina Castiglia. Progetto realizzato con fondi 2xmille – Associazione Amici del Parco archeologico di Marsala. Dal primo fine settimana sarà possibile visitare la Casa romana con mosaici presso Teatro Impero (adiacente ingresso al Parco), l’Ipogeo di Crispia Salvia (via M. D’Azeglio) la Grotta della Sibilla. Domenica 17, domenica 24 settembre e domenica primo ottobre, dalle ore 9alle 13, la Grotta della Sibilla (con una sosta alle ore 10:30 – 11:30 per la celebrazione della messa). Infine dalle 10 alle 13 la Casa romana con mosaici presso Teatro impero e l’Ipogeo di Crispia Salvia.