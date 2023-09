Morta Marilena Monti, aveva diretto il Selinus di Castelvetrano: una carriera tra musica e teatro

Dopo lunga malattia, ieri sera è morta Marilena Monti, cantautrice, scrittrice e regista teatrale, già direttore artistico del teatro Selinus di Castelvetrano, la città in cui era nata e con la quale ha mantenuto fino alla fine un rapporto costante, anche se da anni si era trasferita a Palermo.

Tra i tanti messaggi di cordoglio, provenienti dal mondo della cultura, particolarmente toccante è quello di Giacomo Pilati: “Oggi la Sicilia piange Marilena Monti. E io piango una persona che ho voluto tanto bene. Una grandissima cantautrice, una scrittrice immensa, una drammaturga come poche, un’attrice che così non ce ne sono più. Una compagna di viaggio che non dimenticherò mai. Con Salvatore Coppola, abbiamo girato la Sicilia a promuovere le mie “Siciliane”, e i suoi libri, di quelli che appena uno li leggeva restava incantato dalla musica del suo cuore. Che veniva voglia di vederli nelle collane dei grandi editori nazionali”.

Marilena Monti aveva iniziato la sua carriera artistica come cantautrice, per poi curare la recitazione, la regia e le musiche di trasmissioni culturali presso la sede regionale della Rai. Dalla fine degli anni ’80 si occupava di laboratori di scrittura creativa e di produzioni teatrali.

Ha pubblicato libri di narrativa e di poesia, spesso improntati all’impegno sociale e alla valorizzazione della Sicilia, oltre che testi teatrali. Nel 2004 aveva ricevuto il Premio Nazionale “Liolà” per il teatro ed è stata inserita, quale esponente di chiara fama, nell’Albo degli scrittori italiani ed europei dell’Unesco.