Marsala omaggia Marisa Leo: “Scusaci, non abbiamo fatto abbastanza”

Diverse associazioni al femminile e non solo hanno ricordato ieri, al termine dei funerali di Marisa Leo nella Chiesa Madre di Salemi, la 39enne uccisa dell’ex compagno poi morto suicida.

A Porta Garibaldi, dove è stato realizzato il murale che ritrae Marisa con un cartello contro la violenza di genere, si sono ritrovati diversi cittadini per manifestare l’escalation continua, nel nostro Paese, di abusi, violenze e femminicidi.

“A nome di tutte quelle come me che vogliono dare il loro contributo di chiedere scusa a Marisa perchè non abbiamo fatto abbastanza, non hanno fatto abbastanza le Istituzioni, le leggi, i centri antiviolenza e le associazioni femminili che si spendono per questo. Dobbiamo prendere coscienza che ci vuole ben altro, ci vogliono leggi giuste e ci sono anche ma non bastano, ci vuole una presa di coscienza”. Sono le parole dell’attivista Caterina Martinez.

C’è stato anche un momento musicale e di silenzio, forte la commozione tra i tanti presenti e tra i tanti cittadini che non hanno potuto fare altro che fermarsi ad ascoltare e a commemorare Marisa, ad oggi 79ª vittima di femminicidio da gennaio ad oggi.