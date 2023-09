A 50 dal diploma i liceali marsalesi si ritrovano e ricordano chi non c’è più

Si riuniscono ormai ogni anno, dopo il 50° anniversario del conseguimento del diploma di maturità classica festeggiato nel 2020, gli ex alunni dell’allora 3A, ora tutti poco più che settantenni, di cui alcuni vivono fuori dalla Sicilia conservando però il legame con le loro radici e tornando di quando in quando nella nostra città.

Quest’anno hanno voluto incontrarsi per commemorare gli ex compagni che non ci sono più, scomparsi qualcuno parecchi anni fa qualcuno più da recente – Giovanni Giacomo Buonocore, Marcello Giuseppe Donato Gagliano, Pietro Genna, Ignazio Eugenio Pizzo -, nonché i loro professori e il loro preside, tutti ormai defunti tranne uno. Insieme hanno partecipato a una Santa Messa in suffragio di chi non c’è più, con la presenza anche di alcuni familiari degli scomparsi, presso la Chiesa San Giovanni al Boeo. Un incontro segnato da forti emozioni per la profonda gratitudine di un’amicizia che, nata sui banchi di scuola, è sopravvissuta ai decenni.