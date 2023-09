A Trapani le note swing del Premio “Tonino Di Pasquale” quarta edizione

Ultimo appuntamento con la stagione estiva del Luglio Musicale Trapanese con le brillanti note dello swing che ci propone la quarta edizione del Premio “Tonino Di Pasquale” che si terrà venerdì 15 settembre, alle ore 21.00, al Teatro Giuseppe Di Stefano, alla Villa Margherita, a Trapani.

Il concerto jazz, organizzato dall’Associazione KirArt vedrà la partecipazione di Riccardo Biseo al pianoforte, Giampaolo Ascolese alla batteria, Nino Errera alle percussioni. Tanti gli artisti che si esibiranno sul palco: Elisabetta Ventura come attrice ballerina, Carmelo Salemi alla tromba, Giuseppe Pipitone al contrabbasso, Giuseppe Nuccio alla batteria, Diana Buscemi al pianoforte, Anna Maria Sotgiu alla voce e pianoforte, Alfio Russo al sax e Miranda Westbrook della scuola The Accademy di Trapani come cammeo. Si esibiranno per il concorso swing 4 giovani promesse del jazz provenienti da tutta Italia. Rosaria Bonfiglio e Andy Luotto presentano la serata.

Il Premio “Tonino Di Pasquale” si propone di promuovere una raccolta fondi che mira a sostenere la ricerca scientifica, finanziando nuovi studi e progetti finalizzati a migliorare la diagnosi precoce e le cure per i pazienti colpiti da tumori rari al fegato. Le donazioni saranno interamente devolute all’IRCCS “Saverio De Bellis” di Castellana Grotte.

La serata vedrà anche la partecipazione del Prof. Gianluigi Giannelli dell’IRCCS “Saverio De Bellis” , che illustrerà l’impegno e l’importanza dell’evento nella promozione e sostegno della ricerca medica. I vincitori del Premio riceveranno delle Borse di studio dall’Istituto Saint Louis College of Music di Roma e durante la serata sarà premiata la ricercatrice Elena Pizzuto dell’IRCCS “Saverio de Bellis.

“Dichiaro tutto il mio sostegno al Concorso Premio ”Tonino Di Pasquale”, organizzato dall’Associazione KirArt. Si tratta di un’iniziativa lodevolissima che riesce a coniugare mirabilmente due realtà molto diverse tra loro, quella della musica jazz e quella della ricerca oncologica, attraverso la valorizzazione e la premiazione di giovani eccellenze dell’uno e dell’altro settore. Nel sottolineare l’impegno dell’ Avv. Mariella Bonfiglio, presidente della KirArt, dei suoi collaboratori e di tutti coloro che condividono la visione e le finalità espresse del Premio “Tonino Di Pasquale”, invito tutti a partecipare all’evento e a contribuire generosamente alle donazioni a favore della ricerca” – così dichiara Walter Roccaro, direttore artistico dell’Ente Luglio Musicale Trapanese.

Sarà possibile assistere al concerto previa donazione che potrà essere effettuata in contanti presso il botteghino dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, online tramite il link https://sostieni.link/34263 o con bonifico bancario all’IBAN IT41M0894681970000000751023 intestato KirArt ETS. Donazione minima 15 euro per adulti, 7 euro per minori. Verrà inviata una mail di ricevuta dopo aver inoltrato tramite WhatsApp, al 347 5257525, propria mail, copia del bonifico, nome e cognome del donatore e numero di partecipanti all’evento.

Donazione minima 15 euro per i minori euro 7.00.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero +39 347 525 7525 o visitare il sito ufficiale del Premio ”Tonino Di Pasquale” www.premiotoninodipasquale.it.

La 75a stagione estiva è organizzata dal Luglio Musicale Trapanese con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Siciliana e del Comune di Trapani. Partner del progetto: Airgest SpA, ATM SpA. Media partner: Rai Cultura.