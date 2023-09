Non si hanno più notizie di una ragazza alcamese di 23 anni

Non si hanno tracce, da ieri pomeriggio, di una ragazza alcamese di 23 anni, Paola Cacciatore. A denunciarne la scomparsa sono i suoi genitori, Anna Leone e Dino Cacciatore, i quali affermano di aver già fatto la segnalazione alla Polizia del Commissariato di Alcamo.

“E’ uscita da casa ieri alle 15 – raccontano – dicendoci che si sarebbe recata da una sua amica a Camporeale, ma non è più rientrata. L’amica, da noi contattata per avere spiegazioni, ci ha detto che non era in sua compagnia. Non abbiamo idea di che cosa possa essere successo in tutte queste ore. Non riusciamo più a rintracciarla. Indossava pantaloni e maglietta nera. Chiunque la veda contatti immediatamente il numero 3349362699”.