Tre marsalesi a ‘Reazione a Catena’ pre-serale su Rai Uno. VIDEO

Nuovi cittadini della Provincia di Trapani in un programma di giochi targato Rai 1. Questa volta si tratta di un trio tutto marsalese: Giorgia, Vito e Daniele che hanno partecipato al programma pre-serale condotto da Marco Liorni.

Un gioco di catene di parole, indovinelli e velocità mentale che ha messo alla prova i tre amici appassionati di cavalli. Giorgia Isaia in particolare, lavora in un supermercato.

PER GUARDA LA PUNTATA CLICCARE AL LINK SU RAI PLAY

I tre amici, Giorgia e Vito in realtà sono fidanzati, hanno avuto degli ottimi sfidanti e non sono riusciti ad arrivare in finale, ma hanno giocato bene e si sono fatti valere.