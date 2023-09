Lo cercano da giorni, marsalese trovato morto in casa

Un’altra vittima in casa a Marsala. Un uomo di 46 anni è stato trovato morto all’interno della propria abitazione. Secondo le prime informazioni, la famiglia dell’uomo sembra non avesse sue notizie da giorni e per tale ragione avrebbe deciso di rivolgersi alla polizia.

Il 46enne, Mario M. sarebbe deceduto da circa una settimana e non sembra per motivi naturali anche se sono in corso accertamenti. L’uomo viveva da solo e aveva avuto un passato e un presente difficile. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e personale del 118. Le indagini sono condotte dagli agenti del Commissariato di Polizia di Marsala.

Don Francesco Fiorino che conosceva Mario, in quanto originario di Sappusi e lì ancora viveva, ha rivolto una lettera alle istituzioni. In un passaggio padre Fiorino afferma: “Bisogna creare al più presto un ‘coordinamento’ tra forze sociali e politico-istituzionali perché nessuno si senta abbandonato e/o lasciato nella sua disperazione e nei suoi problemi personali e socio-economici. I fondi pubblici non si disperdano in attività poco efficaci, i servizi socio-sanitari siano meglio attrezzati a rispondere a nuove forme di fragilità e povertà. Caro Mario, so che Dio Padre non rifiuta nessuno dei suoi figli, ti affido a Lui”.