Castellammare: si dimette la consigliera comunale Caleca: “Il lavoro mi tiene lontana da qui”

«Dispiaciuto per gli impegni lavorativi e la legittima scelta della stimatissima consigliere comunale Roberta Calcea che, già in campagna elettorale come in questo scorcio consiliare, ha dimostrato grandi capacità, sensibilità e umanità. Il consiglio comunale perde un importante componente e, consapevoli delle potenzialità della nostra apprezzata Roberta Caleca, mi auguro possa tornare, compatibilmente con gli impegni lavorativi che la trattengono fuori città, a spendersi per la sua Castellammare, con la consapevolezza che questa amministrazione comunale la accoglierà sempre a braccia aperte per il reciproco e immutato rapporto di stima e affetto».

Lo afferma il sindaco Giuseppe Fausto dopo le dimissioni di Roberta Caleca, 29 anni tecnico di radiologia in servizio in Lombardia. Con 498 voti, Roberta Caleca è stata la prima eletta della lista a sostegno del sindaco di Giuseppe Fausto e il consigliere comunale più votato delle ultime elezioni amministrative.

Nella lettera di dimissioni Roberta Caleca sottolinea «a scanso di equivoci e strumentalizzazioni, come la scelta sia maturata recentemente da valutazioni di tipo professionale e privato e non sia per nulla attinente all’ambito politico amministrativo locale».

«La mia attuale situazione professionale mi tiene lontana da questo territorio, non consentendomi di svolgere il ruolo con l’impegno e la dedizione con cui sono solita approcciarmi agli impegni – ha scritto Roberta Caleca nella nota di dimissioni indirizzata al presidente Giuseppe Ancona, ai colleghi consiglieri ed al sindaco Fausto –. L’entusiasmo che mi ha portato ad accettare il compito conferitomi non voglio si perda nell’insoddisfazione e nell’impossibilità di poter fare e agire per il bene della comunità di Castellammare del Golfo…».

L’ex consigliere Roberta Caleca ringrazia gli elettori e si scusa per l’interruzione del mandato:

«E’ proprio per il rispetto nei loro riguardi e per la fiducia accordatami che ritengo doveroso e rispettoso, da parte mia, farmi da parte a causa della distanza fisica che al momento mi impedisce di esercitare questo compito al massimo delle mie capacità».

Infine Roberta Caleca nella nota di dimissioni ha ringraziato «il sindaco Giuseppe Fausto, la giunta, il presidente del consiglio e tutto il consiglio comunale, per questa bellissima esperienza amministrativa e tutti i dipendenti comunali, il cui lavoro è una risorsa per la nostra comunità».

La surroga nel corso del primo consiglio comunale utile: al posto di Roberta Caleca, nel consiglio comunale di Castellammare del Golfo insediatosi il 12 giugno, siederà Salvatore Pumo, primo dei non eletti con 212 voti, quindi dodicesimo della lista a sostegno del sindaco Fausto.