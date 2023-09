Omicidio Marisa Leo, anche a Marsala è lutto cittadino

La morte di Marisa Leo, barbaramente uccisa dall’ex compagno, ha profondamente colpito anche la comunità marsalese. Al cordoglio già espresso alla famiglia dall’Amministrazione comunale in quella tristissima giornata, si aggiunge ora un ulteriore gesto di compartecipazione al dolore in occasione dei funerali della sfortunata giovane.

Il sindaco Massimo Grillo, accogliendo così anche la spontanea richiesta dei cittadini, ha proclamato per domani – mercoledì 13 settembre – il lutto cittadino in concomitanza con le esequie che si svolgeranno a Salemi, alle ore 16.

Con proprio provvedimento, il sindaco Grillo ha anche disposto – sempre per la giornata di domani, mercoledì 13 – l’esposizione a mezz’asta della bandiera comunale listata a lutto, sia nel Palazzo di Città che a Palazzo VII Aprile; la chiusura per 10 minuti delle attività commerciali, con abbassamento delle serrande a partire dalle ore 16; il divieto di attività ludico-ricreative, in contrasto con il carattere luttuoso della cerimonia, dalle 16 alle 17.