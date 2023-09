La figlia di Messina Denaro cambia il suo cognome, si chiamerà come il padre

La figlia di Matteo Messina Denaro ha richiesto e ottenuto di cambiare il suo cognome per portare quello del padre. Ora, al registro civile, non risponderà più al nome di Lorenza Alagna, che le era stato dato alla sua nascita il 17 dicembre 1996, ma sarà chiamata Lorenza Messina Denaro.

E pensare che inizialmente questa figlia non aveva nessun rapporto col padre. Poi via via, durante la sua cattura, dei passi indietro e alcune esternazioni pacifiche verso il boss ex superlatitante. Adesso addirittura il cambio cognome, da quello della madre a quello del padre che, da quanto si evince, non ha mai incontrato.

Le condizioni di Messina Denaro restano molto gravi e nei giorni scorsi sono aumentate le visite dei familiari al suo capezzale, concesse dalla sicurezza e dal carcere aquilano.

La figlia, ora 27enne e madre di un bambino di due anni, diventa quindi ufficialmente parte della famiglia Messina Denaro.