La Th Alcamo riparte dal Campionato di serie A2 di Pallamano

Nuova stagione, vecchio campionato per la Th Alcamo, per il terzo anno consecutivo al via del Campionato di Pallamano serie A2. Dopo la splendida cavalcata conclusasi con 18 vittorie consecutive e con un solo punto in meno rispetto all’Aetna Mascalucia, ma con una stragrande ammissione alla serie superiore, la società alcamese per ragioni economiche ha deciso di rinunciare al salto di categoria.

Boccone amaro, molto amaro da digerire per tutto l’ambiente della Pallamano alcamese, ma il nuovo format del girone meridionale della Serie A2, con trasferta in Abruzzo, Lazio e Puglia alla fine hanno indotto la società a rinunciare e restare ancora in Serie B.Si riparte con alcune importanti novità, a difesa della porta Alcamese non ci sarà il portiere greco Jannis Crimautopulos, al suo posto Giuseppe Errante, ex proprio della Th Alcamo, che dopo un lungo giro che lo ha portato, prima al Cus Palermo, Albatro Siracusa prima e poi a Imola, Leno e Morì è ora tornato nella sua terra di origine, essendo lui di Castelvetrano.

Sicuramente il meglio che ci poteva essere per la Th Alcamo per sostituire Crimautopulos, con Giuseppe Errante, che di fatto non ha bisogno di presentazioni.

Per il resto, rosa del campionato praticamente confermata, con i migliori che sono rimasti, nonostante le tante richieste arrivate nei mesi scorsi, compreso anche il Tecnico Benedetto Randes, che potrà contare anche su alcuni ragazzi dell’Under 15 di Fagone e Vincenzo Randes che si alleneranno con la prima squadra.Campionato che vedrà al via 12 squadre, con il ritorno di Aretusa e Ragusa, mentre sarà ancora in serie B l’ Aetna Mascalucia che al pari di Alcamo ha rinunciato alla Serie A2.