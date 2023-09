Schifani incontra Presti “Tutelare e valorizzare opere della Fiumara d’arte”

PALERMO (ITALPRESS) – “Il mio governo ha l’interesse di tutelare, valorizzare e promuovere le opere d’arte presenti all’interno della Fiumara d’arte e per questo motivo siamo pronti ad avviare un percorso giuridico-amministrativo facendo fino in fondo la nostra parte”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, incontrando a Palazzo d’Orleans, a Palermo, il mecenate della Fiumara d’Arte Antonio Presti.

Alla riunione erano presenti anche l’assessore regionale ai Beni culturali e all’identità siciliana Francesco Scarpinato, con il dirigente generale del dipartimento Mario La Rocca; e il capo di gabinetto dell’assessorato regionale del Turismo Daniela Segreto, con il dirigente generale del dipartimento Mariella Antinoro.

“Quello di oggi – ha aggiunto il governatore – è il primo incontro e nei prossimi giorni ne seguiranno altri per arrivare, auspichiamo, il più velocemente possibile a una soluzione condivisa che serva a rendere più fruibile un grande patrimonio culturale che rappresenta un’attrazione in tutto il mondo”.

