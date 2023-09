Salario minimo, Renzi “No all’aumento delle tasse per il ceto medio”

ROMA (ITALPRESS) – “Benissimo il salario minimo purchè non provochi un aumento delle tasse per il ceto medio”. Lo ha detto il senatore e leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ospite del Pomeriggio di Rai Radio 1.“Se c’è la possibilità di fare il salario minimo evviva purchè non sia, come scrive Giuseppe Conte nella sua legge, a carico della fiscalità generale – ha aggiunto -, la mia proposta è dare ai lavoratori gli utili detassati delle aziende”.

