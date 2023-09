Senza cellulare e con radio autoguida scarico, turista 80enne ritrovato dai Carabinieri di Erice

I Carabinieri della Stazione di Erice Vetta sono intervenuti ieri nelle ricerche di un turista, di cittadinanza francese, che dopo aver visitato il borgo non si era presentato all’appuntamento prefissato al pullman per fare rientro in struttura.

La guida turistica, dopo aver cercato l’80enne per più di un’ora e mezza tra le vie del centro, preoccupato decideva di allertare i Carabinieri che, unitamente alla moglie del francese, hanno continuato a cercare avendo una precisa descrizione degli abiti indossati e delle abitudini e passioni dell’anziano.

Mentre tutto il gruppo faceva rientro presso l’hotel con la guida turistica i Carabinieri continuavano a dare supporto alla donna rimasta nelle ricerche del marito che non aveva con sè il telefono cellulare e la radio autoguida fornita si era scaricata.

L’uomo nel mentre, tornando al luogo dell’appuntamento, non vedendo più il pullman si affidava ad un taxi che lo riportava in albergo scoprendo che tutti erano rientrati tranne la moglie che era rimasta coi militari dell’Arma a cercarlo per le vie del borgo medievale.

Contattata la donna, che ormai preoccupatissima poneva nei Carabinieri l’unica speranza, l’80enne comunicava di essere già in hotel ponendo così fine alle ricerche.

I Carabinieri accompagnavano così la donna al più vicino taxi in modo che potesse raggiungere il gruppo dopo il concitato pomeriggio passato.