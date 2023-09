Marsala, l’Aula rinvia il Rendiconto di Bilancio e parla delle ‘tariffe mensa’

Giovedì 7 settembre il presidente Enzo Sturiano ha avviato i lavori del Consiglio comunale ricordando la tristezza di una giornata segnata dall’ennesimo femminicidio quello di Marisa Leo uccisa dall’ex compagno Angelo Reina che si è successivamente tolto. Ricordato anche il gesto estremo che ha compiuto un altro marsalese, Francesco Russo. Dopo avere espresso il cordoglio alle famiglie, l’Aula ha osservato un minuto di raccoglimento.

I lavori sono poi proseguiti con l’approvazione di due debiti fuori bilancio, nonché con la trattazione del “Rendiconto 2022”, presentato dall’assessore Salvatore Agate e illustrato per la parte tecnica dal dirigente Filippo Angileri. Ha fatto quindi seguito l’intervento di Pino Ferrantelli che ha proposto di accontanare l’atto sul Rendiconto perchè ancora all’attenzione della Commissione Bilancio dallo stesso presieduta.

Poi spazio alle comunicazioni, la prima delle quali è stata quella di Leo Orlando, che ha affermato che nella prossima seduta proporrà il prelievo della mozione di sfiducia all’assessore allo sport Ignazio Bilardello che anche ieri era assente dai lavori d’Aula.

Successivamente, Nicola Fici ha puntato l’attenzione sullo Stadio Municipale (prescrizioni non ancora soddisfatte) e sulla piscina comunale (bastano 700 mila euro per riaprirla ?). Sullo stadio l’esponente dell’opposizione ha affermato che sono ancora oltre 15 le criticità da affrontare per la riapertura totale e che l’assessore ha sempre minimizzato chiedendo delucidazioni sui servizi mensa (tariffe aumentate) e scuolabus.

Massimo Fernandez ha chiesto interventi di personale competente per un ragazzo di colore che va spesso in escandescenza per le vie cittadine, nonchè più attenzione nel rifare le strisce pedonali in modo da renderle permanenti.

Leo Orlando ha rappresentato la necessità di conoscere di quante risorse necessita la piscina (il dirigente competente parla di circa 3,5 milioni, mentre l’Amministrazione ha richiesto un finanziamento di 700 mila euro); ha illustrato la situazione precaria di molti impianti sportivi sparsi nel territorio (taluni con interventi urgenti e per i quali non ci sono le risorse); ha puntato l’attenzione su taluni problemi riguardanti scuolabus (quando e come partirà il servizio ?) e scuola Caimi (non aprirà con l’inizio dell’anno didattico).

Mario Rodriquez ha fatto riferimento agli allaccimenti alla fognatura in zona lidi sud non ancora operativi e al personale comunale carente per soddisfare le richieste di allacciamento.

Pier Giorgio Giacalone ha chiesto chiarimenti su refezione scolastica, riguardo alle tariffe rese pubbliche (saranno applicate o no ?).

Successivamente ha preso la parola l’assessore Salvatore Agate che ha reso noto che la pubblicazione delle tariffe sulla mensa, da parte di Marsala Schola, aveva una finalità tecnica (parametro per la gara d’appalto) e che i costi saranno rivisti alla luce degli aggiustamenti che l’Amministrazione comunale sta approntando.

Lo stesso assessore ha anche affermato che il servizio scuolabus sarà avviato con nuovi mezzi (in arrivo 5 bus) e che saranno via via dismessi quelli vecchi. Infine, riguardo la piscina, ha affermato che quello di 700 mila euro è un intervento che riguarda alcuni aspetti per rimettere in funzione l’impianto, tenuto conto che altre risorse giungeranno con nuovi finanziamenti regionali per la ristrutturazione della piscina e l’efficientamento energetico.