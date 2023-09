Le correnti la trascinano via, turista salvata dalla Guardia Costiera a San Vito

La Guardia Costiera di San Vito Lo Capo salva una turista, originaria della Turchia, in procinto di annegare, trascinata al largo dalle correnti davanti la spiaggia della Città.

Questa la pericolosa avventura accaduta nel tardo pomeriggio di mercoledì 06 settembre di fronte la spiaggia di San Vito Lo Capo quando, una turista originaria della Turchia ma residente in Germania, mentre nuotava tranquillamente nelle acque antistanti la spiaggia della Città, si è vista improvvisamente trascinare al largo dalle forti correnti e dal mare mosso presente in zona, senza più riuscire a ritornare a riva ed in pericolo di annegare tra i marosi.

Non appena ricevuta la segnalazione dell’emergenza dai bagnanti presenti in spiaggia, l’equipaggio del gommone G.C. B36 della Guardia Costiera di San Vito Lo Capo è subito intervenuto in soccorso della turista in difficoltà e nonostante le onde e le correnti, riusciva con abili manovre marinaresche, ad affiancare la malcapitata e soccorrerla, salvandola da un sicuro annegamento, poiché già visibilmente stanca e provata dai numerosi tentativi di raggiungere autonomamente la riva.

Arrivati in porto, la turista veniva lasciata al personale sanitario del servizio di emergenza 118, già presente in banchina, per le successive cure del caso.

Il lieto fine della vicenda descritta deve servire da monito per tutti i bagnanti, turisti ed utenti della spiaggia in genere che, nonostante le giornate di sole e serene trascorse sul litorale, devono sempre prestare massima attenzione agli improvvisi cambiamenti delle condizioni del vento e del mare, che potrebbero determinare pericoli inaspettati quando ci si trova in acqua, soprattutto in zone lontane dalla riva.