Il Sottosegretario La Pietra in visita a Trapani, l’omaggio della Capitaneria di Porto

Questa mattina il senatore Patrizio Giacomo La Pietra, Sottosegretario del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con delega alla pesca, si è recato a Trapani per una serie di incontri istituzionali in Città.

La prima visita è stata dedicata alla Capitaneria di Porto, dove ad accoglierlo era presente il Capo del Compartimento marittimo di Trapani, Capitano di Vascello Guglielmo Cassone, con cui ha scambiato alcune parole di saluto e, successivamente, insieme ai membri della delegazione, il Senatore si è imbarcato sulla motovedetta CP 877, per effettuare una visita panoramica di tutte le strutture, banchine e moli del porto di Trapani.

Il Sottosegretario, prima di lasciare il Comando trapanese, ha inoltre siglato il libro d’onore della Capitaneria di Porto, a memoria del proficuo incontro tenutosi.

“Trapani ha un’importante marineria, con una storia che fa parte del patrimonio culturale dell’intera Regione” – afferma il Comandante CASSONE – “Con il Sottosegretario abbiamo discusso del tema dei controlli in mare, e della dipendenza funzionale che la Guardia costiera ha con il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la sinergia diventa fondamentale, soprattutto nell’ottica di voler tutelare i consumatori, gli stock ittici ma anche quelle imprese che operano rispettando con dedizione e meticolosità le normative vigenti”.

“Voglio mettere anche in luce” – conclude il Comandante – “l’impegno evidente e giornaliero posto nei controlli e nelle verifiche sulla trasparenza della provenienza dei prodotti che viene fatta al mercato del pesce e negli esercizi commerciali all’ingrosso ed al dettaglio, la tracciabilità è un valore fondamentale su cui basare una corretta transazione commerciale e rispettare il consumatore finale”.

Al termine della visita il Sottosegretario ha manifestato la propria soddisfazione per l’accoglienza che gli è stata riservata, esprimendo parole di apprezzamento per tutto il personale della Capitaneria di Trapani, rimarcando l’importante ruolo svolto da una struttura moderna ed assetto prezioso del Sistema Paese, che opera in stretta collaborazione con il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per la quotidiana tutela di tutto il settore ittico e della marineria.