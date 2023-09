Sequestro di animali alla Fattoria Carimi, parla il titolare: “Ci metteremo in regola”

Ha destato stupore, nella giornata di ieri, la notizia del sequestro eseguito dai Carabinieri del Cites nei confronti di alcuni animali che si trovano presso la Fattoria Carimi di Castelvetrano. Si tratta di una realtà molto nota in provincia di Trapani, cresciuta negli anni per l’impegno del suo titolare, Filippo Carimi, che nel ricordo del figlio Rosario (prematuramente scomparso a causa di un male incurabile) ha deciso di trasformare la propria azienda zootecnica in una fattoria in cui si possono trovare animali di ogni genere e che a Natale si trasforma in una sorta di presepe vivente che riproduce il villaggio di Betlemme. Il sequestro e la conseguente denuncia del titolare sono legati alla mancanza di autorizzazioni prefettizie per quanto riguarda alcuni animali (cinghiali, daini, un istrice), considerati pericolosi.

“Stiamo aspettando la convalida del sequestro cautelare da parte del magistrato, che ancora non c’è stata. Se arriverà la convalida, chiaramente faremo opposizione con le nostre argomentazioni”, spiega Filippo Carimi aggiungendo poi che è sua intenzione adeguarsi alla documentazione legata alle autorizzazioni prefettizie. “Ci metteremo in regola, ma finora nessuno ce le aveva chieste”, sottolinea Carimi auspicando che i suoi animali non vengano spostati dalla Fattoria e che la vicenda possa risolversi al più presto, in modo da poter continuare le attività avviate in questi anni.