Importanti numeri per i piloti marsalesi alla 65ª Monte Erice. Secondo podio consecutivo per il pilota marsalese Beppe Giacalone al volante della Peugeot 208 R5 T16. Dopo il trionfo nel 2021, il portacolori della Scuderia Ateneo Motorsport è salito sul secondo gradino del podio in classe E1 3000 dietro l’altoatesino Harald Freitag su Opel kadett C GTE e davanti a Matteo Bacci su Alfa Romeo Giulietta.

Il pilota lilibetano mette in bacheca un’altra coppa con una prima splendida manche chiusa in 3’ 51” 55 e la seconda, con una guida ancora più efficace, riesce a migliorare il tempo chiudendo in 3’ 51” 11. “Difficile descrivere le emozioni che ti regala la gara di casa – commenta Beppe Giacalone -. E’ stato un week-end molto impegnativo. In gara 1 la nostra scelta si è rivelata efficace e migliorando la tecnica di guida che richiede una vettura turbo e, soprattutto, da Rally, siamo riusciti a limare quei secondi che servivano per agguantare il secondo posto di classe. Un ringraziamento va al mio team che mi ha messo a disposizione una vettura performante e a tutti i meccanici – conclude – alla Scuderia Ateneo Motorsport e a tutti gli sponsor”.

Altra soddisfazione per il marsalese Elio Tumbarello, classe 1990, con una grande passione per il Motorsport trasmessa dal padre. L’auto preparata interamente dallo stesso Elio, ha ottenuto un bellissimo 3° posto di gruppo davanti ad auto molto più performanti. “Adesso continuo con gli slalom dove mi trovo secondo al Campionato”.