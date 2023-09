Marsala ha un campione del mondo nel Blind Tennis: Davide Viglianti

Marsala vanta un campione del mondo nel Blind Tennis. Nato a metà degli anni 80’ in Giappone, si tratta di una disciplina che richiede grandissima abilità e sensibilità, nonché la completa percezione dello spazio in cui ci si trova e l’uso dei 4 sensi: i giocatori infatti, sono ciechi o ipovedenti.

Lui è il giovane 33enne Davide Viglianti, originario di Marsala e ormai bergamasco di adozione, residente a Seriate da 20 anni, che ha conquistato l’ambito premio nell’ambito del Ibsa World Games di Birmingham, in pratica un Mondiale che vanta circa 40 iscritti. Nella categoria B2 (ipovedenti) Davide Viglianti è stato l’unico italiano in gara vincendo il girone con 4 successi su 4, dominando in semifinale e poi in finale.

Nell’ultimo match si è battuto contro l’australiano Mark Haskett che lo ha costretto al tie-break ma poi ha avuto la meglio. Importante riconoscimento per Davide allenato da Francesco Cassanelli, con la Real Eyes Sport di Gallarate. Ma l’ispirazione per il campione del mondo è arrivata giocando con l’associazione Omero di Bergamo e appassionandosi alle ‘giocate’ di Andre Agassi. Indubbiamente il sogno sarebbe quello di far avvicinare il Blind Tennis alle Paraolimpiadi. E così Davide potrà salire un altro scalino della sua carriera sportiva.