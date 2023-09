Degrado e spazzatura nel quartiere Ciavolotto a Marsala

Ancora una lettera sullo stato di degrado e contro la spazzatura abbandonata giunge alla nostra redazione.

“Alcuni giorni addietro sono andato, insieme alla mia compagna, a fare una passeggiata presso il bosco Ciavolotto.

Il bosco è tenuto abbastanza bene. Quello che invece non capisco è perché tutt’attorno, fuori l’area recintata, vi sia tanta spazzatura.

So che all’interno del bosco lavorano operai stagionali, ma perché non farli lavorare mezza giornata a pulire anche l’area adiacente al bosco. È un biglietto da visita e per adesso comunica poca sensibilità all’ambiente”.

Camillo Di Maria