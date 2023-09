Contro caro mensa e scuolabus, Arcobaleno scende in piazza a Marsala

E’ prevista per martedì 12 settembre in Piazza Loggia a Marsala, dalle 10 alle 11, una protesta sui problemi della scuola organizzata dall’associazione Arcobaleno che, si legge nella nota ufficiale, intende farsi portavoce dei genitori i cui figli frequentano in età scolare i diversi istituti scolastici primari della città.

L’associazione, con questo sit-in intende a gran voce dire “no” al caro mensa che si profila per il prossimo anno scolastico e al pagamento del servizio scuolabus per il trasporto degli alunni. Infine mobilita i cittadini i cui figli frequentano l’Istituto Comprensivo “Mario Nuccio” nel distaccamento del quartiere Amabilina, la cui chiusura sta creando notevoli disagi, anche logistici, ai residenti che sono costretti a portare i loro figli presso i vari istituti in giro per la Città.

“Ci mobilitiamo – affermano dall’associazione Arcobaleno – affinchè l’Amministrazione comunale presieduta dal sindaco Massimo Grillo prenda coscienza della situazione di criticità della problematica inerente alle scuole marsalesi il cui anno scolastico inizia proprio nei prossimi giorni. La scuola deve essere una trave portante nella nostra società e non deve essere invece un corpo estraneo e secondario perché i nostri bambini devono crescere in un ambiente in cui imparano ed apprendono come il stare insieme fa crescere e non devono essere penalizzati”.