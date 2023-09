Ad Alcamo si celebra Maria Santissima dell’Alto

Domani 8 Settembre alle 11, presso la Chiesa della Madonna dell’Alto, sul Monte Bonifato di Alcamo, ci sarà la celebrazione eucaristica in onore di Maria Santissima dell’Alto.

La Messa sarà presieduta da S.E. Monsignor Pietro Maria Fragnelli, vescovo di Trapani.

Il sindaco Domenico Surdi che, insieme alla giunta, sarà presente alla celebrazione religiosa dichiara: “i festeggiamenti in onore di Maria SS. dell’Alto rappresentano per la nostra comunità un momento religioso solenne, un ringraziamento alle Parrocchie Sacro Cuore di Gesù e Madonna del Riposo e alla Congregazione Maria Santissima dell’Alto che organizzano, dalla fine del mese di agosto e per la prima settimana di settembre, le Giornate Mariane con tantissimi momenti religiosi e di comunione molto partecipati”.

Si ricorda che, per domani, è disponibile il servizio bus navetta per il Monte Bonifato, messo a disposizione dalla GLOBAL SERVICES MOBILITY Soc. Coop. A.R.L. per conto del Comune, con il seguente percorso: inizio alle ore 06.00 e ultima corsa alle ore 19.00; le corse ogni 60 minuti dalle aree di parcheggio localizzate in: Alcamo (Piazza della Repubblica) – Monte Bonifato (antistante Torre saracena) – percorso Piazza della Repubblica – Piano Santa Maria – Via Maria Riposo – Viale Europa – Via SS. Salvatore – Via Per Monte Bonifato – Madonna dell’Alto e viceversa.