Paceco avrà una nuova illuminazione a led in dieci strade

Al via lavori di efficientamento energetico della pubblica illuminazione a Paceco, con la sostituzione degli impianti obsoleti e l’attivazione di luci a Led. Lo comunica l’Amministrazione Grammatico, che ha approvato il progetto esecutivo per la collocazione di corpi illuminanti a basso consumo in dieci strade e piazze del territorio.

Gli interventi, progettati dai tecnici del V settore Lavori pubblici del Comune, sono finanziati dall’Unione europea (interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni – annualità 2023) e dovranno iniziare entro il prossimo 15 settembre, come previsto nel decreto di finanziamento.

L’illuminazione con lampade a Led sarà estesa a: via Sapone, via Trapani, via Drago di Ferro, via Orombello, via Marsala, via Verderame, via Arimondi, piazza dei Caduti, torre faro in via Marsala nell’intersezione con via Seniazza, torre faro in piazza Vittorio Veneto.

“I tecnici comunali stanno già predisponendo tutti gli adempimenti per la gara d’appalto – precisa l’assessore ai Lavori pubblici e Politiche Energetiche, Salvatore Castelli – in modo da avviare la sostituzione della vecchia illuminazione, entro il termine fissato, con corpi illuminanti a Led che garantiranno, sia una migliore luminosità e maggiore durata, sia il cospicuo risparmio economico per le casse comunali derivante dall’abbattimento dei consumi elettrici assicurato dalla tecnologia Led (Light emitting diodes)”.

“Stiamo lavorando in più direzioni in materia di efficientamento energetico – sottolinea il Sindaco di Paceco, Aldo Grammatico – e sono già in programmazione altri interventi di efficientamento della pubblica illuminazione che interesseranno ulteriori strade nel territorio comunale, puntando al reperimento di altri finanziamenti in materia di risparmio energetico”.