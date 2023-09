Marsala, Vito Milazzo eletto nuovo presidente della commissione Lavori Pubblici

Il consigliere: “Stiamo analizzando il Piano delle Opere Pubbliche Triennali”

Vito Milazzo, consigliere comunale del Movimento Liberi, è stato eletto di recente presidente della commissione Lavori Pubblici, Territorio e Ambiente del comune di Marsala, al posto del dimissionario per motivi personali, Gabriele Di Pietra.

“Debbo ringraziare i colleghi che all’unanimità dei presenti hanno voluto affidarmi questa responsabilità. Come vice presidente uscente ho sempre seguito i lavori della commissione. Continueremo nella stessa direzione intrapresa in questi anni per quanto attiene le competenze della commissione”.

A proposito di competenze proprio nelle scorse settimane è stato inviato al consiglio il Piano Triennale delle Opere Pubbliche. Avete già iniziato la trattazione visto che il punto è stato collocato all’Ordine del Giorno della prossima sessione del Consiglio comunale?

“Per quanto attiene l’Aula si tratta di un fatto dovuto. Il presidente Sturiano per regolamento ha dovuto inserire il punto nell’ Ordine del Giorno. Noi, già con la presidenza del collega Di Pietra, abbiamo dato seguito all’analisi del Piano Triennale delle Opere Pubbliche. Continueremo con l’audizione di funzionarie tecnici per comprendere la natura dei finanziamenti visto che ci sono bandi con fondi del Pnrr, analizzeremo lo studio di fattibilità e ci impegneremo eventualmente nelle modifiche da proporre all’Aula”.

Sono quindi previsti degli emendamenti della commissione?

“Naturalmente è possibile ma la discussione è ancora tutta da definire. Tuttavia se all’unanimità si individueranno dei settori da emendare, li proporremo all’Aula”.

Ci sono dei settori specifici su cui intervenire?

“Capisco che è molto di attualità, ma l’impiantistica sportiva marsalese ha urgente bisogno di interventi. Si era già discusso che piuttosto che frammentare le poche somme che ci sono, meglio individuare delle priorità di destinazione. Lo stesso vale per le richieste di finanziamenti di scuole di proprietà del comune che, visto anche la denatalità, si prevedono dimensionamenti su cui tenere conto”.

Secondo la commissione quando sarete pronti per inviare alla trattazione dell’Aula il Piano delle Opere Pubbliche Triennali?

“Con tutti gli adempimenti, gli approfondimenti e le mansioni che attendono la commissione, penso che saremo pronti entro un mese”