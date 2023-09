L’Assessorato ai Lavori Pubblici, diretto da Ivan Gerardi, rende noto che è in corso la riparazione di un guasto in via Trieste, sulla rete idrica passante per Timpone d’Oro, nel versante nord di Marsala.

Ciò comporta l’interruzione della distribuzione dell’acqua già a partire da oggi e per i prossimi due giorni. L’approvvigionamento idrico, pertanto, dovrebbe normalizzarsi nella giornata di sabato.