E’ ufficiale: l’estate 2023 è la più calda di sempre. L’allarme dell’Onu: “Il collasso climatico è iniziato”

“Il nostro pianeta ha appena attraversato una stagione di fuoco: l’estate più calda mai registrata. Il collasso climatico è iniziato”. Con queste parole il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres ha accolto i risultati del report diffuso da Copernicus, il Servizio per il cambiamento climatico. Dai dati raccolti è emerso che stagione giugno-luglio-agosto del 2023 è stata di gran lunga la più calda mai registrata a livello globale, con una temperatura media di 16,77 gradi centigradi, 0,66 gradi sopra la media. Per quanto riguarda il continente europeo “la temperatura media per l’estate è stata di 19,63 gradi, che con 0,83 gradi sopra la media, è stata la quinta più calda per la stagione estiva”. Nel rapporto si legge anche che “il 2023 ha registrato anomalie della temperatura superficiale marina da record nell’Atlantico settentrionale e nell’oceano globale”.

Va detto, inoltre, che nei tre mesi in questione si sono verificate precipitazioni superiori alla media nell’America settentrionale, occidentale e nordorientale, in alcune parti dell’Asia, del Cile e del Brasile, nell’Australia nordoccidentale e in gran parte dell’Europa occidentale e della Turchia, con record locali di precipitazioni che in alcuni casi hanno provocato inondazioni. Al contrario, l’Islanda, l’arco alpino, la Scandinavia settentrionale, l’Europa centrale, gran parte dell’Asia, il Canada, il Nord America meridionale e la maggior parte del Sud America hanno registrato condizioni più secche della media. In alcune regioni, queste condizioni di siccità hanno persino portato a significativi incendi boschivi.

Afferma ancora Guterres: “Gli scienziati hanno da tempo avvertito cosa scatenerà la nostra dipendenza dai combustibili fossili. Il nostro clima sta implodendo più velocemente di quanto possiamo fare, con eventi meteorologici estremi che colpiscono ogni angolo del pianeta. L’aumento delle temperature richiede un’accelerazione dell’azione. I leader devono alzare il tiro per trovare soluzioni climatiche. Possiamo ancora evitare il peggio del caos climatico – e non abbiamo un momento da perdere”.