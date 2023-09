Marsala: il Consiglio riparte dagli atti propedeutici al Bilancio. C’è anche il Piano delle Opere Pubbliche

Il presidente Enzo Sturiano ha convocato con carattere d’urgenza il Consiglio comunale di Marsala. Sono in calendario due sedute: la prima fissata per giovedì 7 settembre, a partire dalle 17.30, la seconda per mercoledì 13 settembre, nella stessa fascia oraria.

Saranno dieci i punti all’ordine del giorno che saranno esaminati dai componenti dell’assemblea civica di Sala delle Lapidi. Tra questi, spiccano le delibere propedeutiche all’approvazione del bilancio di previsione: il rendiconto dell’esercizio finanziario 2022, il piano delle valorizzazioni e dismissioni degli immobili di proprietà comunale e – soprattutto – il piano triennale delle opere pubbliche (2023/2025). All’ordine del giorno anche due debiti fuori bilancio, la mozione di sfiducia all’assessore allo sport, Ignazio Bilardello e un atto di indirizzo riguardante i problemi della viabilità cittadina e i continui lavori stradali in città.