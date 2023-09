Derby in casa, passa il turno di Coppa Italia il Mazara Calcio

Sconfitta indolore per il Mazara che cade di misura contro l’Unione Sportiva Mazara 46 ma passa il turno in Coppa Italia in virtù delle tre reti in trasferta realizzate nella gara d’andata. Di seguito la cronaca del match e il tabellino:

Primo tempo_ Parte meglio la squadra giallorossa, che si rende pericolosa nei primi minuti con un traversone da sinistra di Galfano che però termina direttamente in fallo laterale. Il Mazara prova a prendere campo con Ricciulli che non riesce ad approfittare di un quasi pasticcio di Keba. Al quarto d’ora, tentativo di Licata che viene bloccato da Cassano e poco dopo altra incursione di Galfano sulla sinistra e ancora palla che non trova compagni pronti a intervenire.

Al 22’, la prima chance del Mazara con un bel giro palla: Elamraoui apre per Benivegna che mette in mezzo per Lentini il cui destro termina di poco a lato. Sul capovolgimento di fronte, giallorossi pericolosi con Lo Cascio, il cui esterno finisce sul fondo. Al 28’, rinvio di Keba, tentativo al volo di Baiata da centrocampo e il portiere giallorosso deve volare per rifugiarsi in corner.

Sul calcio d’angolo, ancora Baiata pericoloso e ancora Keba in corner, sugli sviluppi del quale il Mazara trova il gol con un’autorete degli ospiti: inizialmente l’arbitro convalida, poi su segnalazione del guardalinee torna sui suoi passi. Prima dell’intervallo, un’occasione per parte, gialloblù pericolosi con Ricciulli, giallorossi con un tiro smorzato di Angileri, ma dopo 2’ di recupero si va al riposo sullo 0-0.

Secondo tempo_ Nessun cambio in avvio di ripresa e copione tattico che sembra lo stesso della prima frazione di gioco. Al 47’, Licata prova il sinistro dal limite che finisce sul fondo. Due minuti dopo, la squadra di mister Iacono trova il vantaggio: Cherif scappa sulla sinistra e mette in mezzo, Pirrello prova ad anticipare l’attaccante avversario ma la sua deviazione finisce alle spalle di Cassano.

Il Mazara prova a scuotersi, Panzeri mette in mezzo dalla destra ma Jammeh è decisivo in scivolata. Al 61’, sugli sviluppi di un corner Lentini stacca più in alto di tutti e di testa mette in rete, ma l’arbitro annulla per un fallo in area. Un quarto d’ora più tardi, ex Mazarese vicina al raddoppio: Sowe scappa sulla destra, entra in area e mette in mezzo, Lima arriva come un treno ma spara alto sopra la traversa. Si arriva così a un finale teso, con qualche scintilla in campo: al 94’ Lentini ha l’occasione per pareggiare i conti e chiudere il discorso qualificazione, ma si fa ipnotizzare da Keba.

Dall’altra parte, Cassano è decisivo, respingendo un colpo di testa ravvicinato e regalando di fatto ai suoi la qualificazione: lo 0-1 premia infatti i gialloblu in virtù del risultato della gara d’andata.

Il tabellino di gara:

Mazara: Cassano, Benivegna, Priola, Barbieri, Baiata, Pirrello, Bari (63’ Nobre Gomes), Panzeri (68’ Veltri), Lentini, Elamraoui (52’ Aggio), Ricciulli. A disp.: Giacalone, Koffi, Marchese, Giangrasso, Novara, Vellutato. All. Abbenante.

Unione Sportiva Mazara 46: Keba, Lo Cascio, Giardina, Jammeh, Galfano, Angileri (66’ Bertoglio), Villar (63’ Lima), Licata, Ortiz (80’ Serhiienko), Cherif (61’ Perrone), Altieri (54’ Sowe). A disp.: Di Maggio, Lentini, Barbero, Di Blasi. All. Iacono.

Arbitro: Liberio Fundarotto della sezione di Trapani

Assistenti: Paolo Vitaggio (Trapani) e Lorenzo Poma (Trapani)

Marcatori: 49’ aut. Pirrello.

Ammoniti: Angileri (US), Baiata (M), Sowe (US), Benivegna (M), Bari (M), Cherif (US). Recupero: pt 2’, st 5’.