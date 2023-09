Arrestato a Birgi pregiudicato mazarese che viveva in Germania

Nella prima mattinata di ieri, all’aeroporto “Vincenzo Florio” di Trapani-Birgi, personale dell’Ufficio di Polizia di Frontiera ha effettuato l’arresto di un pluripregiudicato, mazarese di 57 anni, R. A., su mandato di cattura della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bologna risalente all’anno 2015.

Emigrato da diversi anni in Germania, l’uomo, che si era reso responsabile di plurimi reati predatori in varie località d’Italia, aveva fino ad ora evitato di essere raggiunto da una serie di condanne divenute, nel frattempo, esecutive.

Rientrato in Sicilia in visita ai parenti, il predetto a seguito dell’intensa attività investigativa e di controllo operata dalla Polizia di Frontiera di Trapani, al momento della presentazione all’aeroporto di Birgi per ripartire per la località estera di residenza, ha trovato ad attenderlo gli agenti che hanno potuto eseguire la misura imposta dall’Autorità Giudiziaria associandolo alla casa circondariale di Trapani ove, oltre ad altre sentenze in attesa di esecuzione, ha già iniziato a scontare i primi 8 mesi di pena carceraria.