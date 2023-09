Il Trapani ne fa 3 al Sant’Agata e passa il turno di Coppa Italia

Prima partita ufficiale per il Trapani, impegnato nel primo turno di Coppa Italia di serie D. Un debutto di fuoco, contro il Città di Sant’Agata che ha sempre ben figurato nelle ultime annate del Campionato di serie D. La qualità dei calciatori acquistati pone il Trapani come candidata alla promozione in serie C.

Mister Alfio Torrisi schiera i suoi con il 4-2-3-1. Modulo diverso, invece, per i padroni di casa del Città di Sant’Agata, che giocano con il 4-3-3, visto prima con Giampà e Vanzetto ed ora riproposto dal neo tecnico Facciolo.

Al 23’ del primo tempo goal dei granata: sugli sviluppi di un calcio piazzato Sabatino è il più lesto di tutti a ribadire in rete una corta respinta. Al 30’ di nuovo Trapani in rete: palla in area per Cangemi che in spaccata anticipa Iovino e firma il bis. Non c’è gara neppure nel secondo tempo: al 43′ un tiro di Samake viene respinto da Iovino, la palla arriva sui piedi di Gagliardi che cala il tris.