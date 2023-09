41 anni fa veniva ucciso il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa

Il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa venne ucciso come oggi, 41 anni fa, esattamente il 3 settembre del 1982 assieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e il suo collaboratore Domenico Russo.

La sua sfida alla mafia, cominciata a Corleone come giovane ufficiale dei carabinieri e proseguita a Palermo tra gli anni Sessanta e Settanta, era ripresa il 30 aprile 1982. Era stato appena ucciso Pio La Torre e Dalla Chiesa aveva dovuto affrettare i tempi per assumere di corsa l’incarico di

superprefetto. Con il governo era stato chiaro: veniva per indagare anche sulla “famiglia politica più inquinata dell’isola”, con un riferimento al gruppo andreottiano siciliano.

Il suo progetto era quello di colpire la struttura militare di Cosa nostra e di spezzare il sistema di collusioni tra mafia e politica.

“Quando ho sentito alla televisione che era stato promosso prefetto per distruggere la mafia ho detto: prepariamoci, mettiamo tutti i ferramenti a posto, tutte le cose pronte per dargli il benvenuto: qua gli facciamo il c…o a cappello di prete”, raccontava Totò Riina al capomafia pugliese Alberto Lorusso in una conversazione intercettata in carcere.