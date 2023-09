Morto l’ex professore dello Scientifico di Marsala Vito Perrone

E’ morto Vito Perrone, professore di Matematica e Fisica al Liceo Scientifico “Pietro Ruggiero” di Marsala.

E’ stato docente per diverse generazioni di studenti che lo ricordano con stima e affetto infinito.

Preparatissimo nella sua materia, al liceo c’era la corsa per iscriversi nella sezione A. Severo e allo stesso tempo amabile per la sua ironia e autoironia, è stato un docente che cercava di far amare la sua materia.

Così scrive il Liceo Scientifico di Marsala nella sua pagina Facebook:

Vito Perrone era un uomo mite, perbene, serio e rigoroso. I principi e i valori che lo animavano erano faro della sua vita, fatta di intransigenza verso se stesso prima ancora che con gli altri.

Per anni ha affiancato Luigi Fici a sostegno e supporto della Preside Alba Greco Licari, ed insieme hanno delineato l’idea di una scuola contraddistinta da sobria cura delle persone, finalizzata alla promozione di competenze solide ed autentiche su cui costruire ambiziosi sogni da realizzare; idea di cui siamo onorati di essere prosecutori.

Il Prof. Perrone ha sempre messo al centro la Scuola e il suo futuro, mai se stesso.

Padre affettuoso, disponibile coi suoi figli e con i loro amici, si è sempre circondato di giovani, di cui è stato guida umana ancor prima che attraverso i lucidi e stimolanti percorsi di scoperta dei segreti creativi e fecondi della matematica.

Lascia in eredità un affettuoso indelebile ricordo a generazioni e generazioni di ex studenti di questo Liceo che hanno avuto la fortuna di conoscerlo.

Lo ricordiamo con un’immagine che sicuramente lo avrebbe reso felice: lui tra i suoi amati studenti.