Coppa Italia: il Marsala Calcio torna al Municipale ma a porte chiuse

Si gioca oggi, l’incontro di ritorno del primo turno di Coppa Italia tra l’FC Marsala di Mister Totò Brucculeri ed il San Vito Lo Capo.

Le squadre scendono in campo alle ore 15.30; la società ha comunicato nei giorni scorsi di aver ricevuto, dall’Assessorato allo Sport della Città di Marsala, il nulla osta per giocare il match allo Stadio Municipale “Nino Lombardo Angotta” ma, come nel match di andata, la partita si giocherà a porte chiuse e la società sta provvedendo ad organizzare diverse dirette social dell’evento per consentire agli appassionati ed ai tifosi di poter seguire le sorti dell’incontro.