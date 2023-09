“Guard rail rotto e pericoloso, l’Anas intervenga sulla SS 115 di Mazara”

“Dopo una serie di richieste verbali e scritte torniamo a chiedere all’Anas che si faccia carico degli interventi di propria competenza nel tratto di strada che congiunge la strada statale 115 con l’autostrada. In particolare la sistemazione del guard rail poco prima dell’ingresso in autostrada che è rotto da alcuni anni e la sistemazione della rotatoria a ridosso della sopraelevata sono gli interventi più urgenti”.

Con queste parole l’assessore comunale ai Lavori Pubblici Vito Torrente torna a chiedere all’Anas alcuni interventi di propria competenza.

“Ci accingiamo a mettere nero su bianco una nuova nota formale di richiesta all’Anas – sottolinea Torrente – ma esprimiamo disappunto per i mancati interventi ad oggi nell’interesse della sicurezza di chi ogni giorno transita in quel trafficato tratto di strada e per decoro della stessa strada che rappresenta uno dei punto di entrata e di uscita della città”.