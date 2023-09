Asportate le 4 ruote di una Panda: accade a Marsala in via Amendola

“Ci servono le ruote della macchina e costano troppo. Che fa le rubiamo?“. Forse avranno pensato questo gli ignoti che hanno portato via tutte le 4 ruote a una panda celeste parcheggiata lungo la via Amendola.

Già verso le 4.30 del mattino fino ad ora, chi passa dalla zona può notare la vettura adagiata su un tufo e senza le 4 ruote.

Non è la prima volta che le vetture della zona vengono prese di mira. Evidentemente il responsabile o i responsabili abitano nelle aree vicine al centro. Sono sempre le Fiat infatti, oggetto di furto: in via Amendola diverse sono le vetture a cui asportano gli specchietti o gli involucri in plastica, per non parlare di antenne o tergicristalli.

Qualcuno sembra si sia fatto una macchina nuova. A discapito di altri.

Ci sono telecamere in zona?