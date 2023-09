Pista ciclabile a Marsala, interrogazione del consigliere Flavio Coppola

Il consigliere comunale di Marsala Flavio Coppola scrive al sindaco e ai dirigenti comunali ponendo una “singolare” questione relativa al futuro tragitto della pista ciclabile urbana ancora in via di definizione.

“Sono venuto a conoscenza della realizzazione di una pista ciclabile che verrà realizzata nella sede stradale di Viale Isonzo e via Cesare Battisti ed espongo e interrogo quanto segue: durante l’amministrazione guidata dall’ex sindaco Lorenzo Carini è stato effettuato un allargamento della sede stradale in oggetto, viale Isonzo e via C. Battisti, per realizzare aree di sosta a parcheggio e precisamente stalli a pagamento, avente come fonte di finanziamento mutuo con la cassa depositi e prestiti”.

“Considerato quanto sopra si chiede di sapere se tutt’oggi vengono ancora pagate rate di mutuo e se la soppressione degli stalli causerà minor entrate nelle casse comunali. Si Chiede inoltre, qualora il mutuo non è stato estinto, se potranno riscontrarsi danni erariali all’ente comune. Per quanto sopra si invita inoltre, qualora il finanziamento non è stato estinto di inviare la presente nota alla corte dei conti per eventuali responsabilità.”