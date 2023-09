Alla Monte Erice la Polizia Stradale prova simulatore di guida con alcol e droghe

Fino al 3 settembre è in programma la 65ª edizione della Cronoscalata Monte Erice, valevole per il Campionato Italiano Velocità e per il Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche.

Giorno 1, in occasione delle verifiche tecnico-sportive, tenutesi a Trapani in Piazza Vittorio Emanuele, la Polizia Stradale, presente con un proprio stand, ha sensibilizzato tanto i partecipanti alla gara quanto gli appassionati di motori sul concetto di guida sicura, velocità, potenza dei veicoli e capacità di controllo, differenze e affinità tra la strada da percorrere giornalmente insieme agli altri e un percorso di gara.

I Poliziotti hanno anche fatto provare il simulatore della guida sotto l’effetto di alcool e/o droga, per far toccare con mano e da sobri quanto sia pericoloso guidare in stato di alterazione.

L’evento, aperto a tutti, appassionati di macchine, curiosi, vacanzieri, bambini, ha suscitato grande interesse nella cittadinanza e nei turisti ancora presenti in città per le vacanze estive.