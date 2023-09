A Marsala il Mono Fita Contest: vincono Giuseppe Di Girolamo e Carmela Gancitano

Nella splendida cornice dell’ex chiostro del Carmine, a Marsala, si è concluso il Mono Fita Contest che ha visto protagonisti sei finalisti siciliani che si sono esibiti davanti un pubblico attento e partecipe portando in scena monologhi della durata di circa 8 minuti ciascuno. Testi disparati, alcuni di autori noti come Pirandello e Stefano Benni, altri inediti (uno di Eleonora Bongiorno), un altro scritto dalla stessa interprete.

A valutare gli attori è stata la giuria tecnica composta da Giuseppe Li Causi (direttore artistico, tra le altre cose, dell’Accademia del Musical Carpe Diem), Giusy Agueli (psicologa e presidente dell’associazione Palma Vitae) e Antonino Pumo (esponente Fita) che ha decretato i due vincitori: Giuseppe Di Girolamo e Carmela Gancitano, che hanno portato in scena rispettivamente un testo di Luigi Pirandello e uno sul delicato tema del body shaming. Saranno loro a rappresentare Fita Sicilia ad Ostia per la finale del Concorso Nazionale dei Monologhi.

“Il Comitato Regionale Fita Sicilia – ha commentato la presidente di Fita Sicilia Antonella Messina – ringrazia il presidente della compagnia Skenè Massimo Licari per la disponibilità e l’organizzazione, Eleonora Bongiorno e Cinzia Bochicchio per la conduzione della bellissima serata, Annibale Izzo e Salvatore Belardo per la presenza istituzionale di FITA Lazio e per avere intrattenuto piacevolmente il pubblico. Un sentito ringraziamento va a tutti i concorrenti: Carmela Gancitano, Giovanna Carrozza, Giuseppe Di Girolamo, Loredana Mattia Salerno, Santi Castrovinci e Stefania Parrinello che ci hanno emozionato sia per le tematiche trattate ma anche per la loro interpretazione”