‘Italia’s Got Talent 2023‘, ha preso il venerdì 1° settembre su Disney+. Un nuovo inizio per il talent show che vede in giuria Mara Maionchi, Frank Matano, Elettra Lamborghini e Khaby Lame.

Nella prima puntata tra i concorrenti che si esibiscono in spettacoli artistici e curiosi, si è presentato anche un marsalese, Diego Pavia, denominato “Alluce di ferro” perchè con il dito del piede schiaccia le noci con una facilità tale da impressionare giudici e pubblico.

