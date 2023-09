Il pilota marsalese Beppe Giacalone al via alla 65ª Monte Erice

Con lo shakedown di ieri sul Circuito di Kinisia a Trapani al volante della Peugeot 208 R5 T16, (ex vettura del pluridecorato campione italiano Paolo Andreucci) è iniziata ufficialmente la 65ª Cronoscalata Monte Erice per il pilota marsalese Beppe Giacalone.

Per il driver lilibetano si tratta della sesta partecipazione tra i mitici tornanti che da Valderice portano fino in vetta ad Erice. Le prime due le ha disputate nel 2010 e nel 2011 su Formula BMW, nel 2016 e nel 2020 su Radical SR4 e nel 2020 con la stessa Peugeot 208 R5 T16 con la quale prenderà il via del gruppo E1 Italia – Fia.





“Torno con tanto entusiasmo lungo i tornanti della Monterice. Per me è la sesta partecipazione e torno con la 208 R5 T16 che mi ha dato grandi soddisfazioni come la vittoria di classe nel 2021. Macchina migliorata nel bilanciamento e resa ancora più agile nell’inserimento con un motore aggiornato ed evoluto nella potenza! Un ringraziamento doveroso devo farlo alla Scuderia Ateneo e poi sono felicissimo di rappresentare brand di livello internazionale come la W40-Italia e VIRTUSPRO BY ALLCHEM e tutti i nostri sostenitori locali come il concessionario Automondo Peugeot di Trapani MrVAPOR, Cleantec srl, Ottica Polaris, Hipster, Avis Marsala”.

La 65a edizione della Cronoscalata Monterice, organizzata dall’Automobile Club Trapani è il terzultimo appuntamento del Campionato Italiano Velocità della Montagna, valevole per il Trofeo Italiano Velocità Montagna e per il Campionato Siciliano Velocità Montagna.