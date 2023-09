Collegamenti aeroporti-ferrovie, c’è anche Birgi. Ma non si conoscono i tempi

Già lo scorso anno si parlava di un Piano nazionale di RFI, Ferrovie Italiane per i collegamenti aeroportuali. Le tratte ferroviarie previste fino al 2032 già depositati in Parlamento riguardano 12 scali del Paese: ci sono Bergamo, Venezia, Genova, Bolzano, Firenze, Olbia, Perugia, Pescara, Brindisi, Salerno, Lamezia Terme e anche Trapani.

Questi si aggiungono ai 7 collegamenti già esistenti di RFI (Trieste, Roma Fiumicino, Cagliari Elmas, Palermo Punta Raisi, Ancona Falconara, Reggio Calabria e Catania Fontanarossa) e ad altri sei da rete ferroviaria regionale o da altri sistemi di trasporto (Torino, Malpensa, Bologna, Pisa, Firenze e Bari).

Per quanto riguarda l’aeroporto “Vincenzo Florio” di Birgi, c’è un progetto: si tratta del collegamento tra l’aerostazione e la linea ferroviaria Trapani-Marsala, per promuovere l’intermodalità. La configurazione del collegamento e il tipo di sistema di trasporto saranno individuati sulla base di criteri di economicità ed efficienza, anche sulla base dei volumi aeroportuali attesi in un orizzonte temporale di medio periodo. L’intervento risulta integralmente finanziato, per un valore di 40 milioni di euro, con

risorse a valere su fondi PNRR.





Mentre alcuni interventi sono già stati avviati, in Provincia di Trapani, considerato che è da anni che si parla di una fermata ferroviaria in zona Birgi, nei pressi dell’aeroporto, ancora non si conoscono le tempistiche.

Lo scalo nel frattempo si rifà il look soprattutto visto il flusso di arrivi e partenze dopo l’incendio allo scalo etneo che ha dirottato i voli su Birgi.