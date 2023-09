GolfoBasket: per le ragazze alcamesi è serie B dopo 20 anni

Doppio salto in avanti per la prima squadra del GolfoBasket che, con la riapertura dei termini, è riuscita a iscriversi al prossimo Campionato di serie B femminile. Un impegno difficile per un torneo, il massimo campionato regionale, che mancava da Alcamo e dall’intero Golfo da circa 20 anni. La B prenderà il via a metà ottobre ed è quindi partita la corsa per comporre la squadra.

Già firmato il coach e composto l’intero staff tecnico. Dino Barbera ritorna ad allenare ad Alcamo dove era già stato all’opera diversi anni in A/2 femminile e C nazionale maschile.

Il tecnico ha allenato in A/2 pure l’Exemplar Palermo, in C maschile a Paceco, Marsala, Castellammare e Trapani, in C femminile a Mazara e alla Libertas Trapani. Un curriculum lunghissimo e di prestigio che lo ha portato, nel 2020, a essere insignito dalla FIP del titolo di ‘Allenatore Benemerito’.

“Torno in panchina in un campionato prestigioso con tanto entusiasmo e ritorno ad Alcamo con gioia. Qui ho tanti ricordi e moltissimi amici. Alla guida di questa nuova società trovo persone che hanno rappresentato una bella parentesi del mio impegno da allenatore. Sono davvero felicissimo – ha concluso coach Barbera – di prender parte a questa stimolante scommessa”.

Nello staff tecnico della serie B anche l’assistant-coach Maria Grazia Raspanti (capitano e bandiera in A/2 del Basket Alcamo negli anni ’90 e allenata proprio da Barbera) e coloro che fanno parte dello staff dell’under 14: il preparatore MiIana, il fisioterapista Coraci e la psicologa Messana.

Definito anche lo staff dirigenziale: Piero Messana presidente, Mario Ferrara vice-presidente, Antonino Palmeri segretario e i soci Rosaria Palazzolo, Enzo Canzoneri, Stefano Abbinanti, Roberto Ferrara, Daniela Grande, Enza Riparia, Marcello Leone, Stefano Papa, Cinzia Messana.