Una fuoriuscita di acqua, costante, da giorni si può ben notare in una via del centro urbano di Marsala. Siamo all’angolo di via dei Mille, in particolare nella via Buscemi e da un marciapiede ci sono vaste chiazze di acqua, anzi, vere e proprie fuoriuscite di acqua.

A segnarlo sono alcuni cittadini, in particolare P. G., che chiedono di conseguenza un intervento per capire da cosa può essere causato il danno, probabilmente da una condotta.