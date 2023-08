Prorogate le iscrizioni per l’ammissione al Conservatorio di Trapani

Sono prorogate le iscrizioni per l’ammissione all’anno accademico 2023/2024 del Conservatorio di musica “Antonio Scontrino” di Trapani. È già possibile presentare domanda agli esami di ammissione, entro il 10 settembre, esclusivamente online, tramite il portale “Isidata studenti”.

Si accede ai corsi mediante esami di ammissione, al termine dei quali verrà stilata una graduatoria degli idonei. L’iscrizione avverrà seguendo l’ordine di posizionamento in graduatoria, in base ai posti effettivamente disponibili al momento dell’iscrizione per ciascun corso.

Gli eventuali ammessi alla sessione autunnale andranno in coda a coloro che sono stati già precedentemente ammessi in occasione della sessione estiva.