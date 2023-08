In fiamme stalla a Corleone, strage di bovini

PALERMO (ITALPRESS) – Tre squadre dei vigili del fuoco sono intervenute in contrada Bicchiniello, a Corleone, nel Palermitano, per un incendio che ha interessato una struttura in lamiera adibita al deposito di fieno e contestuale stalla per bovini. Durante le operazioni, i vigili del fuoco hanno rinvenuto all’interno della struttura una decina di bovini morti. L’area è stata messa in sicurezza. Sul posto anche i carabinieri di Corleone.

Sempre nel Palermitano, un incendio è divampato a Pezzingoli, frazione di Monreale, nei pressi dell’Acquapark. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, personale della forestale e della protezione civile che hanno richiesto l’intervento dei mezzi aerei. Le fiamme hanno mandato in fumo ettari di macchia mediterranea, minacciando alcune abitazioni.

– foto ufficio stampa Vigili del fuoco –

(ITALPRESS).